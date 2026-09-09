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09.09.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag auf rotem Terrain

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 43,16 CHF ab.

Avolta
43.08 CHF -0.56%
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,16 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'884 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,16 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Avolta (ex Dufry)-Aktien beläuft sich auf 6'142 Stück.

Bei 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 29,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,25 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 CHF belaufen. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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