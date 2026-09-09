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09.09.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Avolta (ex Dufry) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 42,68 CHF abwärts.

Avolta
43.08 CHF -0.56%
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 42,68 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'582 Punkten notiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,34 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 80'161 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Kursplus von 30,74 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,22 Prozent.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.17 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.17 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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