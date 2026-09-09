Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochmittag mit Kurseinbussen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 42,86 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'669 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,72 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 41'356 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.06.2026 erreicht. Gewinne von 30,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie 8,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 2.17 Mrd. CHF, gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Avolta (ex Dufry) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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