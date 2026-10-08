Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) fällt am Donnerstagmittag

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 41,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 24'881 Punkten steht. In der Spitze büsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 41,30 CHF ein. Bei 42,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 38'201 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Kursplus von 34,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 4,35 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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