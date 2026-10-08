Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) fällt am Donnerstagmittag
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 41,40 CHF.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 41,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 24'881 Punkten steht. In der Spitze büsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 41,30 CHF ein. Bei 42,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 38'201 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Kursplus von 34,78 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 4,35 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.
Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie
Avolta-Aktie etwas leichter: Konzern erhält 20-Jahres-Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma
Avolta-Aktie im Blick: Anleihe über 350 Millionen Euro platziert
Avolta-Aktie freundlich: Eröffnung des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
Analysen zu Avolta (ex Dufry)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: Wall Street tiefer -- SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.