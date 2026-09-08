Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die Avolta (ex Dufry)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 43,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'931 Punkten notiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,38 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Avolta (ex Dufry)-Aktien beläuft sich auf 35'862 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 28,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,61 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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