Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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08.09.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagmittag kaum bewegt
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 44,28 CHF zeigte sich die Avolta (ex Dufry)-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Avolta (ex Dufry)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 44,28 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'929 Punkten steht. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,38 CHF zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,92 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 44,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'736 Avolta (ex Dufry)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,80 CHF) erklomm das Papier am 25.06.2026. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 26,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Avolta (ex Dufry) seine Aktionäre 2025 mit 1,15 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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