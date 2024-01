Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagnachmittag im Aufwind

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 32,12 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 16'696 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,18 CHF aus. Bei 32,13 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69'712 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 45,26 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 40,91 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2023 bei 29,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 9,71 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.11.2023 äusserte sich Avolta (ex Dufry) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 2'359,30 CHF gegenüber 1'118,60 CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch