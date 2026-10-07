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07.10.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 43,34 CHF zu.

Avolta
43.34 CHF 1.21%
Kaufen Verkaufen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 43,34 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'238 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 43,38 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,04 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'593 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 22,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Mit Abgaben von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.17 Mrd. CHF, gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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