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07.10.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Nachmittag schwächer

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Zuletzt fiel die Avolta (ex Dufry)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 43,06 CHF ab.

Avolta
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 43,06 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'054 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 42,76 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,04 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 39'182 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 22,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Abschläge von 8,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre 1,15 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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