Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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07.10.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag mit kaum veränderter Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Avolta (ex Dufry)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 43,14 CHF.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Avolta (ex Dufry)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 43,14 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'153 Punkten steht. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,86 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 43,02 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,04 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 21'113 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 8,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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