Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 43,74 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'035 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,74 CHF. Bei 44,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3'947 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,57 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,47 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.17 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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