Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) wird am Nachmittag ausgebremst

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 44,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'984 Punkten notiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie sank bis auf 43,54 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 44,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 38'980 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF aus. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.17 Mrd. CHF gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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