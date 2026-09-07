Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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07.09.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 44,16 CHF nach.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 44,16 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'973 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,54 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 44,00 CHF. Zuletzt wechselten 22'222 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
Am 25.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Mit Abgaben von 10,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Avolta (ex Dufry) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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