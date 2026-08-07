Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Avolta (ex Dufry) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 50,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'247 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,15 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,15 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'093 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Am 30.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 CHF belaufen. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Avolta (ex Dufry) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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