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07.08.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag schwächer

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Avolta (ex Dufry) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 49,42 CHF abwärts.

Avolta
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 49,42 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'319 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 49,42 CHF. Mit einem Wert von 50,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'863 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 24,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. CHF eingefahren.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Avolta (ex Dufry) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,58 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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