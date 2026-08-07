Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) fällt am Mittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 49,84 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'337 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie sank bis auf 49,46 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 50,15 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 13'992 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Bei 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,96 Prozent Plus fehlen der Avolta (ex Dufry)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 25,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.17 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Avolta (ex Dufry) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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