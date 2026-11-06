Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) büsst am Freitagvormittag ein

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 48,04 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'893 Punkten notiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,82 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'224 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 16,15 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 14,86 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,20 CHF aus. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,59 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie springt an: Umsatz wächst schneller, Margendruck nimmt ab

Avolta-Aktie höher: Eröffnung zweier neuer Gastronomiekonzepte am Flughafen Palermo

Avolta-Aktie: Detailhandelsverträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert