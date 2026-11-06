Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 47,94 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'710 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 47,82 CHF. Bei 48,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25'177 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2026 (40,90 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 CHF. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Avolta (ex Dufry) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 4,59 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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