Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 43,02 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'453 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,42 CHF an. Bei 43,08 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33'808 Stück gehandelt.

Am 25.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 7,95 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Avolta (ex Dufry) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,61 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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