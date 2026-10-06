Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 43,16 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'438 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,42 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,08 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Avolta (ex Dufry)-Aktien beläuft sich auf 16'747 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 22,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 8,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Avolta (ex Dufry)-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Avolta (ex Dufry) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,61 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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