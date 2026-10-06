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06.10.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Mittag freundlich

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 43,16 CHF.

Avolta
43.12 CHF 1.41%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 43,16 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'438 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,42 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,08 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Avolta (ex Dufry)-Aktien beläuft sich auf 16'747 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 22,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 8,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Avolta (ex Dufry)-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Avolta (ex Dufry) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,61 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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