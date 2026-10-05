Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr sprang die Avolta (ex Dufry)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 42,86 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'271 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 42,88 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,74 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'119 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 39,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Avolta (ex Dufry) seine Aktionäre 2025 mit 1,15 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF je Aktie ausschütten. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.17 Mrd. CHF, gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Avolta (ex Dufry)-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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