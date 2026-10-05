Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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05.10.2026 16:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 42,52 CHF abwärts.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 42,52 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'272 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 42,34 CHF. Mit einem Wert von 42,74 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33'970 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.
Am 25.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 31,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 6,87 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Avolta (ex Dufry) einen Gewinn von 3,61 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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