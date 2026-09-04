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04.09.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag in Rot

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 44,22 CHF abwärts.

Avolta
44.23 CHF -0.91%
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Das Papier von Avolta (ex Dufry) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 44,22 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'111 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,78 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,84 CHF. Bisher wurden heute 42'137 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 20,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 11,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Am 12.03.2020 äusserte sich Avolta (ex Dufry) zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Avolta (ex Dufry)-Gewinn in Höhe von 3,61 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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