Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag schwächer

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 44,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'040 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 44,36 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,84 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 15'222 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 39,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Avolta (ex Dufry)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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