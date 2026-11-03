Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) macht am Vormittag Boden gut

Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 48,02 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'760 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 48,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 47,60 CHF. Bisher wurden heute 3'226 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 40,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,47 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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