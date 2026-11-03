Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag Verlust reich

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 47,76 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'824 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 47,44 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 26'210 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Gewinne von 16,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,90 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Avolta (ex Dufry)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 CHF belaufen. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

In der Avolta (ex Dufry)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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