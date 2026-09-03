Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) verliert am Vormittag

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 44,48 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'871 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging bis auf 44,44 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,64 CHF. Zuletzt wechselten 2'977 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Bei 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 25,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 10,97 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.17 Mrd. CHF gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,62 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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