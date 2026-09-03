Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 44,36 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'931 Punkten steht. Im Tief verlor die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 44,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,64 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 56'103 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,79 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 CHF am 30.10.2025. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 10,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

In der Avolta (ex Dufry)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,62 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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