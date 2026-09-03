Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) büsst am Mittag ein

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 44,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'797 Punkten realisiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie sank bis auf 44,38 CHF. Bei 44,64 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 19'165 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 25,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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