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02.11.2026 16:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 48,22 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'006 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 48,34 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 46,54 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 57'487 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2026 (40,90 CHF). Abschläge von 15,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 10.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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