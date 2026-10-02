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02.10.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Freitagvormittag fester

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) zeigt sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 43,58 CHF.

Avolta
42.84 CHF -1.68%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere um 09:28 Uhr 1,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'036 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,60 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,26 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'720 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Bei 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 21,90 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 CHF am 30.10.2025. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 9,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre 1,15 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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