Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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02.10.2026 16:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Avolta (ex Dufry)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 43,04 CHF ab.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 43,04 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'276 Punkten steht. Im Tief verlor die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 42,76 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 43,26 CHF. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55'611 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Mit Abgaben von 7,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,61 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Avolta am 02.10.2026
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