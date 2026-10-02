Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Mittag tiefer

Um 12:28 Uhr ging es für die Avolta (ex Dufry)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 43,04 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'116 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,04 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 43,26 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 17'464 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 29,65 Prozent zulegen. Am 30.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 7,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre 1,15 CHF je Wertpapier. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. CHF eingefahren.

Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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