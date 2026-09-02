Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 45,12 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'914 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging bis auf 45,02 CHF. Bei 45,34 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'112 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Abschläge von 12,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Avolta (ex Dufry)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 2.17 Mrd. CHF, gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Avolta (ex Dufry) veröffentlicht werden. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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