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02.09.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Mittag schwächer

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Zuletzt ging es für die Avolta (ex Dufry)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 44,94 CHF.

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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 44,94 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'766 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging bis auf 44,84 CHF. Bei 45,34 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 16'443 Aktien.

Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,17 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 CHF am 30.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 2.17 Mrd. CHF, gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Avolta (ex Dufry) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Avolta (ex Dufry)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,62 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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