Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 54,05 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'039 Punkten steht. Bei 54,75 CHF markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie sank bis auf 54,05 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 54,35 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'123 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 3,14 Prozent niedriger. Bei 39,60 CHF fiel das Papier am 30.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Avolta (ex Dufry)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 CHF belaufen. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 05.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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