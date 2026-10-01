Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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01.10.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagvormittag mit Einbussen
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 43,40 CHF.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 43,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'066 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 43,36 CHF. Bei 43,58 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2'856 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.
Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 28,57 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).
Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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