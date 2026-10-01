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01.10.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagnachmittag leichter

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagnachmittag leichter

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 43,12 CHF.

Avolta
43.57 CHF -0.82%
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 43,12 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'008 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Avolta (ex Dufry)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,02 CHF aus. Bei 43,58 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 36'792 Aktien.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). 29,41 Prozent Plus fehlen der Avolta (ex Dufry)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 8,16 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Avolta (ex Dufry) seine Aktionäre 2025 mit 1,15 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF je Aktie ausschütten. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Avolta (ex Dufry) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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