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Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

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01.10.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagmittag Verlust reich

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagmittag Verlust reich

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 43,32 CHF.

Avolta
43.43 CHF -0.31%
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 43,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'031 Punkten liegt. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,06 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,58 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'974 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 22,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 9,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 CHF belaufen. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Avolta (ex Dufry)-Gewinn in Höhe von 3,61 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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