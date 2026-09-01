Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 45,20 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'155 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 45,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,40 CHF. Bisher wurden heute 6'803 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 39,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 12,39 Prozent Luft nach unten.

Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 CHF ausgeschüttet werden. Am 12.03.2020 lud Avolta (ex Dufry) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Avolta (ex Dufry)-Gewinn in Höhe von 3,62 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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