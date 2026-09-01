Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag im Minusbereich

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 44,96 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'986 Punkten steht. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,88 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 45,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 42'161 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,11 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 13,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre 1,15 CHF je Wertpapier. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.17 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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