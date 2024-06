Avolta-Aktie in Grün: Avolta-Tochter HMSHost schliesst 15-Jahres-Vertrag am Flughafen Sacramento

Im Rahmen des 15-Jahres-Vertrags werde HMSHost fast 16'700 Quadratmeter Konzessionsfläche in zwei Terminals am Flughafen der kalifornischen Hauptstadt umgestalten und neun neue Restaurant eröffnen, teilte Avolta am Montagabend mit.

Bei einem Teil der Filialen handelt es sich laut Mitteilung um Aussenstellen der in Sacramento verankerten Restaurants Cafe Bernardo, Centro Cocina Mexicana, Magpie und New Helvetia Brewing Company. Zusätzlich eröffnet HMSHost am Flughafen Sacramento in Kürze zwei Wendy's Restaurants, renoviert eine bestehende Starbucks-Filiale und eröffnet zwei neue, hybride Starbucks-Cafés, die mit Einkaufsläden kombiniert sind. Die Detailhandelsangebote, die zu den beiden Starbucks gehören, wurden laut Mitteilung in Zusammenarbeit mit der Avolta-Reisedetailhandelstochter Hudson geschaffen.

"Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, dass das Sacramento County Department of Airports und das Board of Supervisors sich entschieden haben, ihre Partnerschaft mit HMSHost zu erweitern", wird Steve Johnson, Präsident und CEO von Avolta Nordamerika, in der Mitteilung zitiert. HMSHost wird die neuen gastronomischen Einrichtungen als Joint Ventures mit mehreren Partnern der Airport Concessions Disadvantaged Business Enterprise betreiben. Finanzielle Details zum Deal werden in der Mitteilung nicht gemacht.

Am Dienstag gewannen Avolta-Papiere an der SIX letztlich 0,67 Prozent auf 36,18 Schweizer Franken.

