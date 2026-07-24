Avolta-Aktie im Plus: Duty-Free-Vertrag am Flughafen Aruba um mehrere Jahre verlängert

Der Reisedetailhändler setzt damit eine Partnerschaft fort, die seit mehr als 30 Jahren besteht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Avolta die Geschäfte in den neuen Terminals weiterführen, die im Zuge des Ausbauprogramms Gateway 2030 modernisiert werden. Der Flughafen verzeichnet jährlich mehr als drei Millionen Passagiere und verbindet die Karibik mit Nordamerika, Lateinamerika und Europa. Angaben zu finanzziellen Details enthielt die Mitteilung nicht.

Die Avolta-Aktie gewinnt im SIX-Handel am Freitag zwischenzeitlich 0,48 Prozent auf 46,20 CHF.

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Basel (awp)