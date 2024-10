Avolta-Aktie im Minus: Läden künftig auch am türkischem Flughafen Çukurova

Der Reisedetailhändler wird künftig Zollfrei-Läden auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern am neuen Flughafen Çukurova International in der Südost-Türkei betreiben.

Der kürzlich eröffnete Flughafen in der Provinz Mersin bietet lokale und internationale Verbindungen an, wie Avolta am Dienstag mitteilte. Er ist ausgelegt auf eine Kapazität von bis zu 9 Millionen Passagieren.

Es ist laut Mitteilung der fünfte Flughafen-Auftrag für Avolta in der Türkei. Das Unternehmen war bislang bereits am Antalya International Airport, am Istanbul Sabiha Gökçen International Airport, am Kayseri Arkilet International Airport und am Zafer Airport tätig.

Die Avolta-Aktie fällt im Schweizer Handel zeitweise um 2,15 Prozent auf 33,74 Franken.

cf/tv

Basel (awp)