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Vereinbarungen 09.09.2026 07:40:00

Avolta-Aktie im Blick: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich

Avolta-Aktie im Blick: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich

Avolta hat langfristige Verträge an den Flughäfen Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos und Bajío in Mexiko verlängert.

Avolta
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Die Vereinbarungen sichern dem Duty-Free-Händler weiterhin den Zugang zu den vier wichtigen Standorten, die zusammen jährlich mehr als 30 Millionen Passagiere zählen.

Zudem plant Avolta, im Zuge von Terminalerweiterungen in Guadalajara und Puerto Vallarta jeweils mindestens drei zusätzliche Duty-Free-Geschäfte zu eröffnen, wie Avolta am Dienstag mitteilte.

Avolta testet Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich

Der Reisedetailhändler Avolta testet am Flughafen Zürich erstmals direkte Zahlungen mit Stablecoins. Kunden können dabei ihre Einkäufe direkt aus ihrer digitalen Wallet bezahlen.

Der Pilotversuch läuft vom 9. bis 25. September im Duty-Free-Geschäft "Level 2" am Flughafen Zürich, wie Avolta am Mittwoch mitteilte. Bezahlt wird über einen QR-Code. Die Transaktion erfolgt direkt zwischen dem Kunden und Avolta, ohne traditionelle Kartennetzwerke oder zwischengeschaltete Zahlungsanbieter.

Basel (awp)

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Aktie im Minus: Avolta eröffnet erste Standorte am Flughafen Venedig

Bildquelle: Kekyalyaynen / Shutterstock.com
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