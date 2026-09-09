Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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09.09.2026 07:40:00
Avolta-Aktie im Blick: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich
Avolta hat langfristige Verträge an den Flughäfen Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos und Bajío in Mexiko verlängert.
Zudem plant Avolta, im Zuge von Terminalerweiterungen in Guadalajara und Puerto Vallarta jeweils mindestens drei zusätzliche Duty-Free-Geschäfte zu eröffnen, wie Avolta am Dienstag mitteilte.
Avolta testet Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich
Der Reisedetailhändler Avolta testet am Flughafen Zürich erstmals direkte Zahlungen mit Stablecoins. Kunden können dabei ihre Einkäufe direkt aus ihrer digitalen Wallet bezahlen.
Der Pilotversuch läuft vom 9. bis 25. September im Duty-Free-Geschäft "Level 2" am Flughafen Zürich, wie Avolta am Mittwoch mitteilte. Bezahlt wird über einen QR-Code. Die Transaktion erfolgt direkt zwischen dem Kunden und Avolta, ohne traditionelle Kartennetzwerke oder zwischengeschaltete Zahlungsanbieter.
Basel (awp)
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