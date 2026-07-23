Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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23.07.2026 20:29:36
Avolta-Aktie im Blick: Duty-Free-Vertrag am Flughafen Aruba um mehrere Jahre verlängert
Avolta hat mit der Flughafenbehörde der Karibikinsel Aruba eine achtjährige Vertragsverlängerung für den Duty-Free-Betrieb am Queen Beatrix International Airport unterzeichnet.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Avolta die Geschäfte in den neuen Terminals weiterführen, die im Zuge des Ausbauprogramms Gateway 2030 modernisiert werden. Der Flughafen verzeichnet jährlich mehr als drei Millionen Passagiere und verbindet die Karibik mit Nordamerika, Lateinamerika und Europa. Angaben zu finanzziellen Details enthielt die Mitteilung nicht.
awp-robot/jb
Basel (awp)
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