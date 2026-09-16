Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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16.09.2026 07:11:00
Avolta-Aktie im Blick: Anleihe über 350 Millionen Euro platziert
Avolta hat eine Anleihe im Volumen von 350 Millionen Euro mit Fälligkeit im März 2032 begeben.
Der Reisedetailhändler will mit dem Erlös bestehende Anleihen über 750 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2027 weiter zurückzahlen, wie Avolta am Mittwoch mitteilte.
awp-robot/ys
Basel (awp)
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Bildquelle: Basov Mikhail / Shutterstock.com
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