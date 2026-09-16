Avolta-Aktie im Blick: Anleihe über 350 Millionen Euro platziert

Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 5,25 Prozent verzinst.

Der Reisedetailhändler will mit dem Erlös bestehende Anleihen über 750 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2027 weiter zurückzahlen, wie Avolta am Mittwoch mitteilte.

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Basel (awp)