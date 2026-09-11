Avolta-Aktie freundlich: Eröffnung des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília

Der Reisedetailhändler lanciert mit der Johnnie Walker Bar sein erstes hybrides Retail- und Gastronomiekonzept in Brasilien.

Zudem eröffnet Avolta das Vista Corona, das auf die bekannte Biermarke setzt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Zeitweise gewinnt die Avolta-Aktie im Schweizer Handel 3,33 Prozent auf 44,10 Franken.

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Basel (awp)