Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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11.09.2026 14:08:00
Avolta-Aktie freundlich: Eröffnung des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília
Avolta erweitert sein Angebot am Flughafen Brasília um zwei neue Gastronomiekonzepte.
Zudem eröffnet Avolta das Vista Corona, das auf die bekannte Biermarke setzt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.Zeitweise gewinnt die Avolta-Aktie im Schweizer Handel 3,33 Prozent auf 44,10 Franken.
awp-robot/ls/
Basel (awp)
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