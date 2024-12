Avolta-Aktie fester: Avolta gewinnt weiteren Flughafen-Auftrag am JFK in New York

Dieser habe eine Laufzeit von mindestens 11 Jahren und beziehe sich auf das Terminal 8, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend.

Erst kürzlich hatte Avolta schon einen Auftrag am JFK-Flughafen gewonnen, und zwar am neuen Terminal 6. Zusammen würden die beiden Aufträge für einen Umsatzanstieg in der Region um 3 Prozent sorgen, so das Communiqué weiter.

Für das Terminal 8 seien konkret mehrere Vereinbarungen zur Entwicklung von Konzessionsflächen im Bereich Einzelhandel und Gastronomie unterzeichnet worden. Unter anderem werde es ein italienisches Restaurant mit dem Namen Eataly sowie ein asiatisch-amerikanisches Lokal mit dem Namen Momofuku geben. Ausserdem seien mehrere Hudson Shops geplant.

Am Terminal 8 sollen laut Avolta im nächsten Jahr 7 Millionen Passagiere abgefertigt werden, wobei es sich bei knapp zwei Dritteln um internationale Kunden handle.

In diesem Jahr konnte Avolta bereits mehrere Aufträge in den USA verbuchen. Dazu gehören Aufträge für den Phoenix Sky Harbor International Airport, den Sacramento International Airport und den John Wayne Airport in Kalifornien, den Pittsburgh International Airport und den Salt Lake City International Airport.

Für die Papiere von Avolta geht es im Schweizer Handle zeitweise um 2,30 Prozent aufwärts auf 35,56 Franken.

rw/

Basel (awp)