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23.11.2026 09:25:00
Avolta-Aktie fest: Konzern plant erstes PDL-Café am Flughafen Dubai
Avolta baut sein Gastronomiegeschäft am Flughafen Dubai aus und setzt dabei auf eine lokale Kaffeemarke.
Partnerschaft soll ausgeweitet werden
Die Partnerschaft mit der aus Dubai stammenden Kaffeekette soll auf weitere Flughafenstandorte ausgeweitet werden. Avolta arbeitet seit 2013 mit dem Flughafenbetreiber Dubai Airports zusammen.
Die Avolta-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,56 Prozent auf 46,92 CHF.
Basel (awp)
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