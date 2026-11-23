Partnerschaft soll ausgeweitet werden

Avolta will im März 2027 sein erstes Café der Marke PDL Coffee am internationalen Flughafen Dubai eröffnen. Der Standort ist im Terminal 3 im Flugsteig C vorgesehen, wie der Reisehandel- und Gastronomiekonzern am Montag mitteilte.

Die Partnerschaft mit der aus Dubai stammenden Kaffeekette soll auf weitere Flughafenstandorte ausgeweitet werden. Avolta arbeitet seit 2013 mit dem Flughafenbetreiber Dubai Airports zusammen.

Die Avolta-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,56 Prozent auf 46,92 CHF.

Basel (awp)